"Nechtěl jsem se vrátit, byl jsem naštvaný," říká o své záchraně Jeremy Renner

„Já jsem se nechtěl vrátit. Pamatuji si to. Přivedli mě zpět a já byl tak naštvaný. Vrátil jsem se a říkám si: ‚A do háje!‘“ popsal svoje pocity Renner, kterému se prý v okamžiku, kdy prožil smrt, ulevilo. „Je to obrovská úleva, to je vše, co mohu říct. Je to nádherná, nádherná úleva být oddělen od svého těla. Je to ten nejúžasnější mír, jaký si jen dokážete představit. Nevidíte nic jiného než to, co je ve vaší mysli. Jste atomy toho, kým jste, vaše DNA, váš duch. Je to nejvyšší dávka adrenalinu, ale ten mír, který s tím přichází, je nádherný. Je to tak magické,“ říká herec, který se dokázal neuvěřitelně rychle zotavit. Přesto si však nese následky. Ne všechny jsou ale negativní.