Nedávno vzbudila herečka Aneta Krejčíková pozornost svými sexy snímky ve spodním prádle známé tuzemské značky. Přestože na snímcích působí sebevědomě, herečka přiznává, že ne vždycky se cítila komfortně, a také to, že ne vždy je se svým tělem spokojená.
