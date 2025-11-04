4. 11. Karel
"Nechci, aby fotili mě, takového hrocha," shazuje svou vizáž Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková prezentuje spodní prádlo značky Timo
Aneta Krejčíková prezentuje spodní prádlo značky TimoFoto: Instagram Anety Krejčíkové
Herečka Aneta Krejčíková bývá označována jako sex symbol. Ona sama ale přiznává, že její sebevědomí není takové, jak se může na první pohled zdát.

Nedávno vzbudila herečka Aneta Krejčíková pozornost svými sexy snímky ve spodním prádle známé tuzemské značky. Přestože na snímcích působí sebevědomě, herečka přiznává, že ne vždycky se cítila komfortně, a také to, že ne vždy je se svým tělem spokojená. 

Velká prsa nejsou na obdiv, říká Aneta Krejčíková. Své vnady si nechala zmenšit

Celebrity

„Nebylo to pro mě jednoduché, i když působím jako střela. Někdy se cítím dobře, jindy ne. Zatím se mi nestalo, abych přišla na focení, kde jsem odhalená ve spodním prádle, a měla pocit, že je to dobrý,“ řekla na rovinu Krejčíková Blesku. „Někdy jsem měla i blbé řeči, jako že nechci, aby fotili mě, takového hrocha,“ zavzpomínala na focení, na kterém toho hodně odhalila. „Naše spolupráce začala na Sicílii v květnu, kde jsme fotili plavky na rok 2026. Tam jsem strávila pět dní s dvacetiletými modelkami. Bylo to poprvé, kdy jsem se v Itálii nepřežírala,“ vypráví se smíchem.

Těžko říct, zda se na sebevědomí Krejčíkové podepsal i rozchod s partnerem a otcem jejích dvou dětí Ondřejem Rančákem. „Nebudu si hrát na to, že jsme světci, že jsme to dokázali v klidu a se ctí. Pořád na tom pracujeme, chceme fungovat jako rodina, i když netvoříme pár. Ale ne vždy je to takové, jaké bych si představovala. Přemýšleli jsme, že bychom chodili k nějakému mediátorovi,“ zabrousila na velmi citlivé téma. 

Pro Krejčíkovou je však nejdůležitější, že syn ani dcera s tím, jak jejich rodiče fungují, nemají žádný problém. „Děti to zatím moc nezajímá. Jednou jsme se bavili ohledně svatby, když Tonička řekla něco o tom, že si tatínek vezme maminku, tak jsem jí říkala, že maminku si určitě nevezme, že si možná vezme nějakou jinou ženu. Snažím se jim to nějak citlivě a pravdivě komunikovat,“ prozradila v podcastu Mámy sobě herečka, pro kterou je to o to zásadnější, že rodina, ve které vyrůstala, nebyla úplně šťastná a ona pro své děti chtěla něco jiného. „Pro mě je víc, abych byla vzorem toho štěstí a pravdy, a ne že budeme předstírat, že je všechno v pořádku.“

Mohlo by vás zajímat: Fila: Jak krutý je ilegální potrat. Oceňovaný film je opět aktuální

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk, Mámy sobě

