Agáta reaguje na zvrat v kauze bitky Soukupa s Dopitou: Drsný vzkaz plný exkrementů

Agáta se ke zvratu v kauze rvačky mezi Dopitou a Soukupem vyjádřila způsobem, který vzbudil rozpaky. Ve svých Instagram stories zveřejnila video, kde sbírá exkrementy do igelitového pytle a následně je vyhazuje do popelnice. „Ho*na do života nepatří, patří do koše. Proto je toto celé mé vyjádření, které vím, že by si spousta lidí přála, ale já jim tu radost neudělám,“ prohlásila ve videu. V dalším příspěvku pak dodala: „No a pak si umyjeme ruce.“ Zda tímto gestem naznačuje, že si někdo symbolicky „myje ruce“ nad celou kauzou, nebo jde o narážku na Jaromíra Soukupa, není jasné. Její netradiční reakce však opět rozvířila diskuze na sociálních sítích.