Nahá rychlobruslařka na obálce Playboye láme rekordy: Časopis čeká dotisk

Rychlobruslařka, která letos v zimě získala titul mistryně světa na pětikilometrové trati, dostala krátce poté nabídku od legendárního časopisu Playboy, aby se nechala nafotit nahá. Nizozemská rychlobruslařka prý zpočátku váhala, ale nakonec se rozhodla tuto jedinečnou příležitost přijmout.

Prosincové číslo nizozemského Playboye s titulní stranou, na které je 25letá rychlobruslařka Joy Beuneová téměř nahá, trhá prodejní rekordy. Beuneová se na obálce objevila pouze s huňatými rukavicemi zakrývajícími intimní partie a dalších 12 stran časopisu je věnováno jejím fotografiím. Sběratelé a fanoušci vykupují novinové stánky a zájem je tak obrovský, že se vydavatelství rozhodlo přistoupit k dotisku. "Knihy se dotiskují, časopisy obvykle ne. Je to opravdu jedinečná situace," uvedl pro sportnieuws.nl šéfredaktor nizozemského Playboye Niek Stolker. Za 11 let, co časopis vydává Pijper Media, se nic podobného nestalo.

Ani samotná Beuneová takový úspěch nečekala.„Nečekala jsem, že se jich prodá tolik," přiznala. „Dostávám jen hezké reakce a slyším, že si lidé myslí, že je to velmi cool," dodala rychlobruslařka. Beuneová také prozradila, že její rodiče o focení nevěděli až do chvíle, kdy byly snímky hotové. „Maminka se nejdřív dívala rukama přes oči, ale naštěstí se to rodičům nakonec také líbí," uzavřela s úsměvem.