Felix Slováček o nemocné dceři i opilé manželce

Věcí, která však hudebníka trápí ještě daleko víc než problémy s alkoholem jeho manželky, je vážná nemoc jeho milované dcery Aničky. Jako velká část veřejnosti viděl také podcast, ve kterém otevřeně hovoří o návratu onemocnění a také o tom, že jí lékaři sdělili velmi nepříjemné zprávy. "Když ti někdo řekne, že máš tady nějaký spočítaný čas, tak tě to samozřejmě stresuje, ale řekla jsem si, že tohle říkají oni. Já jsem nikdy neposlouchala to, co říkají lidi, takže si pojedu to svoje a budu bojovat za to, abych tady byla déle," říká mladá zpěvačka odhodlaně. Její otec to ale nese velmi těžce.