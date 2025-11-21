21. 11. Albert
Český slavík pod lupou: zvládnete kvíz, ve kterém propadnou i „odborníci“?

Karel Gott a Ivana Gottová
Karel Gott a Ivana GottováFoto: Profimedia.cz
Karel Gott a Ivana Gottová
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Český slavík je nejznámější hudební anketa v Česku, ale kolik toho o ní doopravdy víte? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, zda patříte mezi skutečné znalce, nebo vás některé otázky zaskočí!

Český slavík je ikonickou hudební anketou, která už desítky let mapuje oblíbenost českých zpěváků, kapel a písní. Od svých začátků v roce 1962 až po současnost přináší momenty plné emocí, překvapení i kontroverzí. Každoročně se těší obrovskému zájmu fanoušků, kteří hlasují pro své oblíbence. Přestože si ji většina z nás spojuje se jmény jako Karel Gott, Lucie Bílá nebo skupina Kabát, historie této ankety ukrývá mnoho zajímavostí, o kterých možná nevíte. Troufnete si zjistit, jak dobře máte Českého slavíka v malíčku?

Zdroj: Wikipedia

