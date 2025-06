Mladík napadený Jakubem Prachařem promluvil o tom, co se stalo v letadle

„Udělal jsem chybu a jsem si toho naprosto vědom. Situaci jsem měl zcela logicky řešit úplně jinak, ale v tu chvíli jsem to bohužel jinak neuměl…“ přiznal Prachař, že se mu věc vymkla z rukou. Prostřednictvím deníku Blesk dokonce poslal napadenému muži svou omluvu. „Já se omlouvám, a tím to považuji za uzavřené. Jak se říká: Chybami se člověk učí. Tak já jsem se poučil,“ řekl s tím, že by událost už rád hodil za hlavu. A podobného názoru je i druhý aktér kauzy.