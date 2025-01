„Trpí duševní poruchou a nepostarají se o dceru,“ tvrdí Soukup o Hanychové s Dopitou

Na přelomu roku byla Agáta Hanychová s manželem Miroslavem Dopitou, maminkou Veronikou Žilkovou a všemi dětmi na dovolené na Kapverdských ostrovech. Destinaci, kam zamíří, původně tajila, a to údajně z obavy z reakce svého bývalého partnera Jaromíra Soukupa, jenž je otcem nejmladší dcery Rozárky. S ním ji čeká další kolo soudní bitvy. V tom chce zrušit střídavou péči a dceru dostat do své výhradní péče. To ale samozřejmě Soukup nechce připustit.