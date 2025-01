Martina Pártlová se musela vzdát snu o domě na exotickém Bali

Poslední roky tráví zpěvačka Martina Pártlová několikaměsíční zimní dovolenou na ostrově Bali. A to ji přivedlo k nápadu zainvestovat tam do vlastního bydlení. „Těšíme se jak malí Jardové, i když je to trošku o nervy... Půlka věcí nejde tak jako u nás, a tak celkem improvizujeme a vymýšlíme na místě,“ radovala se Pártlová ještě minulý rok. Jenže pak najednou přestala o stavbě vily mluvit. A tak se jí zeptali fanouškové.