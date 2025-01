„Já bych si ji sama se sebou spletla,“ okomentovala Marta Kubišová videoklip v rozhovoru pro Showtime. „Je to moc hezký a zapadá to přesně do té doby, kterou jsme byli obklopeni. A já jsem si až do toho 70. roku pořád pozpěvovala a uklidňovala jsem ty lidi, který říkali, že mě málo vysílají. A já říkala, nemají jenom mě. A nevěřila jsem tomu do poslední chvíle. A pak najednou ten 70. rok nastal a byl ‘šlus‘,“ uvedla slavná zpěvačka v pořadu Showtime na CNN Prima NEWS.