„Brát si mě do huby nebudeš, ty ludro,“ vzkázala Andula Hanychové

To si ale Andula nenechala líbit a připomněla, jak se k ní Agáta chovala dříve. „Inu, když jsem přijala pozvání do Holčiček, byla jsem jedna z nej influencerek. Zařizovala jí vlasy, odpovídala, odkud co mám, na akcích jsme se srdečně zdravily. Vždycky jsem se tě zastávala a teď si vlastně říkám proč. Já jsem si totiž v jádru myslela, že jsi dobrej člověk. Ale brát si mě do huby nebudeš. Mám 164,5 cm! Ty ludro,“ napsala s nadsázkou na Instagramu. A dodala ještě podrobnější vysvětlení toho, proč se rozhodla nepřijít.