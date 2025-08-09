Lucie Matušová se po mateřské vrací do školy: „Bude to šok pro tělo, mozek i zadek“

Manželka zpěváka Bohuše Matuše se rozhodla doplnit si chybějící maturitu. Po letech věnovaných dceři a hudbě ji od září čeká návrat do školní lavice – s humorem, odhodláním a novou životní kapitolou.
Lucinka Matušová, manželka zpěváka Bohuše Matuše, se rozhodla udělat důležitý životní krok – po mateřské dovolené se od září vrací do školy, aby dokončila maturitu. „Mám dítě, teď jdu makat na tom zbytku,“ oznámila pro Blesk.cz odhodlaně.
Lucie porodila dceru Natálku ve svých 17 letech, což znamenalo, že studium musela předčasně ukončit. Poslední roky se naplno věnovala mateřství a také hudbě. Loni například spojila síly s kamarádkou Rozálií Trešlovou a založily duo Luci&Rozi. Společně nazpívaly vánoční skladbu a plánují pokračovat i v další tvorbě.
Ačkoli o doplnění vzdělání uvažovala delší dobu, teprve nyní uznala, že nastal ten správný okamžik. Natálka už chodí do školky, a tak si Lucie může na učení vyhradit čas. Své rozhodnutí navíc stihla i náležitě oslavit. „Alkohol normálně nepiju, jen opravdu výjimečně! Tentokrát byl k oslavě důvod. Od září mě čeká nová životní kapitola… sednout si po tolika letech zpátky do lavice,“ svěřila se. „Bude to šok pro tělo, mozek a taky zadek. Ale co, sranda musí být a maturita taky!“ přiznala Lucinka s úsměvem. Zároveň reagovala na možné kritiky, kteří by jí vyčítali, že školu nedodělala dřív: „Nejdřív jsem dostala ten největší dar života – malou princeznu. Někdo má nejdřív školu, pak rodinu. Někdo naopak. Je to úplně jedno. Důležité je, aby byl každý šťastný.“
Se zpěvákem se potkala v roce 2018 v Divadle Hybernia, kde Matuš vystupoval. Jak zpěvák později uvedl, tehdy nezletilá Lucie mu tvrdila, že je jí už 18 let. Do vztahu se vrhla bezhlavě a škola šla brzy stranou. „Ve škole náš vztah propálila učitelka, protože jsem se tak trošku vyprdla na úkoly. Řekla: Tak už víme, proč neudělala domácí úkol, a otočila obrazovku s prvním článkem o nás směrem k celé třídě. Všichni ihned zmlkli,“ vzpomíná Lucie pro web Prima Ženy. Tentokrát už ale doufá, že jí manžel při plnění školních povinností nebude tolik rozptylovat.
