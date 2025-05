"Lidi se na mně přiživují," zuří Agáta Hanychová po hádce s Ornellou Koktovou

Přestože byla hádka podle Agátiných slov intenzivní, nakonec prý dokázaly situaci překonat a na jejich společném fungování se nic nemění. „Řešili to všichni, bylo to takový holčičí pohádání. Za rok a půl trvání našeho podcastu, kde jsou dvě holky a mají tři děti, které mají strašně moc práce a vídají se dvakrát týdně, tak je to ještě docela dobrý. Přišlo to docela pozdě, ale byla to hádka asi tak na deset minut,“ zlehčuje teď situaci Hanychová. Na otázku Super.cz o co tedy doopravdy šlo, odpověděla velmi výbavě. „Boty, trička, rtěnky a tak.“ Sama Koktová se k celé situaci ale zatím nevyjádřila vůbec.