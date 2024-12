Kurzy Přemka Forejta vyvolaly vlnu nevole. Zákazníci mluví o podrazu a zneužití

Další zákaznice poukázala na nedostatky kurzů z prvních vln prodeje: „Zakoupíme kurz v první vlně. Recepty obsahují chyby (jako správné množství surovin, záměnu mm za cm, počet žloutků a gramáž žloutků). Přemkovu týmu je pomáháme odstranit. Chápeme to, jsme lidi, chyby se dějí. No... A jako poděkování dostaneme kudlu do zad, že si ostatní můžou zakoupit kurzy bez chyb a levněji. Děkujeme pěkně.“