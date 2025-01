„Od lékaře ho poslali domů,“ prozradil o smrti Vondry otřesený Kavalčík

Kavalčík také prozradil, jak to bude s vysíláním dál. „S Radkem Hrdinou teď bude moderovat Katka Brzobohatá ze skupiny Holki, která za Jirku zaskakovala tehdy, když moderoval nějaký hokejový zápas. Takhle to nějakou dobu pojede a pak se uvidí, co bude dál,“ řekl pro web Expres.cz. Kavalčík se také rozpovídal o tom, co smrti kamaráda předcházelo. „V úterý si stěžoval, že mu není dobře, a volal šéfovi, že půjde do nemocnice k lékaři, ale tam ho pak poslali domů, že má přijít na další vyšetření ve středu nebo ve čtvrtek a že se pak uvidí. Ale to už Jirka pak nikomu nebral telefon a neodpovídal na SMS zprávy,“ posteskl si.