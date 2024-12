"Smutné, když vyhraje někdo, do neumí zpívat," kritizuje Václav Neckář Slavíka

Anketa Český Slavík se hlásí k tradici Zlatého Slavíka, to ale zpěvák Václav Neckář jednoznačně odmítá. „Nemělo by se to srovnávat se „Zlatým Slavíkem“, je to obrovský rozdíl, nehledě na to, že jeden byl v tom režimu a ta nová anketa zas v jiném... V minulém nešlo jen o popularitu, nejdůležitější bylo umění,“ povzdychl si Neckář na svém profilu na Instagramu, kde výsledky hlasování nijak nešetřil.