Krampol opět vyrazil do společnosti. "Jak začnou dědkové skuhrat, je konec," říká

"Helejte, musíte to brát tak, jak to je, dělat si z toho srandu. Jak začnou dědkové skuhrat, tak to je konec. Já si nestěžuju. Děkuju Pánu Bohu za to, tak to je," řekl Krampol pro iDnes. "Hele, stáří přináší samozřejmě řadu nepříjemných věcí, jako jsou bolesti. Jsem věřící, já se nerouhám. Prostě jsem starej, co mám dělat? No, tak mám se zastřelit nebo co?" dodal se svým typickým humorem.