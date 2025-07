"Když jsem dceru viděl na jevišti, měl jsem slzy v očích," říká zpěvák Daniel Hůlka

Rozárka je dcerou slavného zpěváka, ale rozhodně nežije jen ve stínu jeho jména. Odmala projevovala přirozený talent i zájem o umění. Když se jí zeptáte, co ji nejvíc baví, s naprostou samozřejmostí odpoví, že je „všehoumělkyně“. Hůlka tvrdí, že to není jen dětská nadsázka. Prý dnes bez zaváhání zazpívá celý muzikál Dracula, včetně náročných rytmických pasáží, se kterými mají co dělat i profesionálové. „Má to v sobě,“ říká o ní otec s hrdostí.