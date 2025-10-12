Narodil se do jedné z nejznámějších rodin českého showbyznysu, ale místo života ve světlech reflektorů zvolil ticho a klid. Artur Štaidl si prošel událostmi, které by poznamenaly i dospělého – natož chlapce, který ještě ani nestihl dospět. Ztratil oba rodiče, čelil pozornosti médií i nevyžádaným soudům veřejnosti. Přesto se rozhodl jít vlastní cestou, mimo slávu a bulvární zájem. Dnes, téměř třicetiletý, o svém životě mluví s pokorou, klidem a nečekanou moudrostí člověka, který si bolest přetavil v sílu.
Reklama
Syn dvou hvězd
Artur Štaidl se narodil 11. října 1996 jako jediný syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla. O dětství s výrazně známými rodiči mluví střídmě, veřejně vystupuje spíš výjimečně. V dubnu roku 2014 jeho maminka zemřela tragicky na železniční trati v Praze-Uhříněvsi, jak tehdy potvrdila Česká televize. Událost výrazně zasáhla především rodinu, ale i veřejnost. Bylo mu pouhých sedmnáct let. Přirozeně to pro něj byl obrovský otřes a dlouho hledal způsob, jak se s tím popasovat. Nakonec to udělal po svém — stáhl se z veřejného dění a řešil vše v tichosti. „Já to mám nastavené ve svojí hlavě poměrně už dost dlouho tím způsobem, že si tyhlety věci řeším o samotě ve svém soukromí. Nesnažím se to dávat nějak moc najevo,“ řekl v pořadu Tobogan.
Otec Ladislav Štaidl zemřel 31. ledna 2021 ve věku 75 let. Ten podle ČT24 podlehl komplikacím spojeným s onemocněním covid-19. „Za svůj život jsem si zvykl, že se do mě lidi budou navážet, nebo s tím budou nějaké problémy. Pokud tohle nedělají moji blízcí přátelé, kteří mi to nedělají, tak se s tím nedá nic dělat, a já to musím nějak přežít. Přejdu to bez toho, abych byl naštvaný. Beru to jako věc, která se prostě děje,“ řekl ještě jako devatenáctiletý v rozhovoru pro iDnes.cz, kde zároveň konstatoval, že si zvykl na zvýšenou pozornost okolí.
Reklama
Navzdory rodinnému jménu si Artur budoval vlastní cestu: v mládí působil v kapele Behind The Mirror a občas se objevoval na hudební scéně. „Moji rodiče mě vždycky chtěli ve všem podporovat. Takže když jsem si řekl, že budu dělat hudbu, podporovali mě v jakékoliv hudbě, jaká se mi líbila v tu dobu. Začalo to v podstatě tím, že jsem začal poslouchat Linkin Park a od nich jsem se, nevím jak, dostal k tomu brutálnějšímu stylu,“ řekl Štaidl. Nakonec však zjistil, že se mnohem lépe cítí ve světě obchodu.
Život mimo reflektory
Po letech mediálního ticha o sobě dal Artur Štaidl vědět v souvislosti s minisérií Iveta a také během pořadu Tobogan. V červnu 2024 zde po deseti letech veřejně zavzpomínal na maminku. O vlastní truchlení řekl: „Nesnažím se to dávat nějak moc najevo… Vlastně i letos jsem na výročí její smrti odjel mimo republiku, abych se tomu všemu vyhnul a měl klid,“ řekl o vlastním truchlení Štaidl.
Kým je Artur Štaidl dnes?
Štaidl dnes pracuje jako obchodní zástupce v oblasti digitálního marketingu. Kromě toho se angažuje jako podnikatel — s kolegy provozuje firmu, která se zabývá dovozem žvýkacího tabáku a podniká aktivity v personální agentuře, která dodává zaměstnance do pohostinství. Jeho finanční zajištění mu umožnilo určitou svobodu. Po rodičích získal dědictví a nyní investuje i do nemovitostí. Sám si pořídil byt 4+kk s rozlohou 89 m² v Praze Spořilově.
V posledních letech prošel Artur výraznou změnou vzhledu, která zaujala média i fanoušky. Zbavil se svých dlouhých blond vlasů a nechal si hlavu oholit na hladko. K tomu si pěstuje výrazný knír a vousy. Na jeho zádech se nedávno objevila tetování, která prezentuje na sociálních sítích. K této proměně vyjádřil i vlastní postoj: „Co jsem zdědil, to jsou řídnoucí vlasy… možná to dělám proto, aby mě nikdo nepoznal…“
VIDEO: Minisérie Iveta měla hlavně nalákat na streamovací platformu Voyo
Mohlo by vás zajímat
Reklama