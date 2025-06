"Kdybych se nerozvedla, dál bych musela polykat prášky," říká Klára Trojanová

„Nejsem vnitřně nastavená na to, že bych odcházela, že bych věci vzdávala, obzvlášť tyhle. Tohle si asi vnitřně nevyřeším nikdy. Jsem ale nastavená tak, že by člověk měl být s jedním partnerem, když to jde,“ dodává herečka s tím, že rodina pro ni byla vždy prioritou. Dokonce se kvůli tomu na nějaký čas vzdala herecké kariéry. V té době ji velmi zraňovalo, že část okolí to považovala za samozřejmost, a chybělo jí uznání. „Já jsem víceméně patriarchální typ, prostě ráda následuju toho muže. Ale i tak člověk potřebuje slyšet: ‚To, co děláš, je dobrý',“ postěžovala si Trojanová.