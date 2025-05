Karel Heřmánek si našel milenku. Jeho žena Nikol ji zasypala vulgárními nadávkami

Heřmánek byl podle svědectví uvězněn ve vztahu se dvěma ženami, mezi kterými se nedokázal rozhodnout, a střídavě se s oběma rozcházel a opětovně dával dohromady. Došlo prý i na přímou konfrontaci mezi sokyněmi v lásce. A to přímo v divadelní kavárně. „Nikol vyřvávala něco o ukrajinské ku*vě. A to byla tehdy ta nejslabší slůvka, co z úst vypustila. Nebylo to vůbec pěkný…“ zavzpomínala bývalá zaměstnankyně divadla. Nakonec však Heřmánek podle Poupové dal přednost své manželce. Není však jistě, že se jim podaří manželství zachránit. V současné době se Karel chystá do Ameriky a nezdá se, že by Nikol měla v úmyslu odjet s ním.