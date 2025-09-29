Karlos Vémola a jeho manželka Lela spolu mají tři děti. Nejmladší syn Arnie se narodil teprve letos na jaře, má toho za sebou ale už více než dost. Jeho zdravotní stav hned od narození není dobrý a pobyt v nemocnici se stal pro rodinu běžnou součástí života. Nyní čelí další těžké zkoušce.
