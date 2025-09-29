Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Jsem zoufalá,“ říká Lela Vémola o podruhé zrušené operaci syna

Lela Vémola a Karlos Vémola
Lela Vémola a Karlos VémolaFoto: Profimedia
Lela Vémola a Karlos Vémola
Lela Vémola a Karlos VémolaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Náročné období prožívá rodina MMA bojovníka Karlose Vémoly. Nejmladší syn totiž od narození bojuje se zdravotními komplikacemi, kvůli kterým ho čeká náročná operace. Jenže tu už podruhé museli lékaři odložit.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Karlos Vémola a jeho manželka Lela spolu mají tři děti. Nejmladší syn Arnie se narodil teprve letos na jaře, má toho za sebou ale už více než dost. Jeho zdravotní stav hned od narození není dobrý a pobyt v nemocnici se stal pro rodinu běžnou součástí života. Nyní čelí další těžké zkoušce.

Lela Vémola
Lela Vémola

Lela Vémola strachy bez sebe. Jejich nejmladší syn nedýchal, skončili v nemocnici

Celebrity

Jako na smilování čekali na termín zákroku, kdy malému Arniemu měli lékaři operovat nemocnou ledvinu. Už o prázdninách se musela operace odložit, protože malého tenkrát trápila infekce močových cest. Ani tentokrát se ale nedočkali. „Historie se opakuje. Druhá plánovaná operace musela být zrušena kvůli teplotě,“ posteskla si Lela svým sledujícím na Instagramu. „Je to začarovaný kruh a pro mě nesmírně těžké, ale po vyšetření víme, že ledviny jsou naštěstí v pořádku,“ dodala s tím, že ji také zprávy dostaly psychicky na dno a ona si hodně pobrečela. 

Nakonec se však musela vzchopit. „Jde jen o respirační onemocnění, tentokrát to pokazilo počasí. Jsem připravená znova bojovat. Být při něm, vyléčit ho a věřit, že co nejdřív přijde ten správný čas na operaci a bude všechno už v pořádku. Modlím se,“ dodala maminka tří dětí. A při té příležitosti zavzpomínala na uplynulý půlrok. „Třetí porod byl jeden z nejtěžších zážitků mého života, ale na tu bolest už jsem dávno zapomněla. Od narození Arnieho se ale náš život změnil. Neustálé zdravotní problémy, víc času v nemocnici než doma… Je to nesmírně vyčerpávající,“ postěžovala si. 

Reklama

Spolu s manželem ale věří, že toto období pomine a oni si budou moci užívat spokojeného rodinného života. „Navzdory všemu ale věřím, že přijdou i lepší dny. A že jednou už se na toto všechno budeme dívat jen jako na vzpomínku, která nás posílila,“ věří Lela. „Chtěla bych všem matkám, které si procházejí těžkými chvílemi, vzkázat: Nejste v tom samy. Jsme silnější, než si myslíme – i když padáme, vždy se postavíme. Kvůli našim dětem, které jsou naší největší silou,“ uzavřela s nadějí.

Zdroj: Instagram Lely Vémoly

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama