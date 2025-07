"Jsem melancholická, ale snažím se svět nevidět tak černě," říká herečka Jasmina Houf

Ke komu jste otevřená tak, že s ním řešíte své problémy?

Určitě jsou to rodiče. Hlavně mamka, ke které mám jako žena k ženě blíže. A teď to schytává i partner.

V herectví se ale pohlíží i na fyzickou stránku. Šla byste někdy do role, kdy byste musela změnit svou tělesnou schránku a váhu?

Já po tom toužím. Chci se o sebe starat a být zdravá, ale zároveň to chci zvládnout. Kdyby mi teď zavolali, že musím pro roli přibrat, okamžitě bych do toho šla. Je to prý známka pro herce, že vás chtějí kvůli tomu, jak hrajete. Nikoliv kvůli typu.

Je přece jen nějaká hranice, přes kterou byste v roli nešla?

Nemám ráda věci, které nemají důvod. Třeba jako u nahoty. Jen kvůli diváckému úspěchu svléknout mladou herečku, tak to pro mě v žádném případě není.