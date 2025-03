Josef Zíma zavinil smrt kamaráda. Pak se musel věnovat dechovce, kterou neměl rád

Život Josefa Zímy se otočil vzhůru nohama v roce 1959, kdy způsobil tragickou dopravní nehodu, při níž zemřel jeho kamarád, režisér Jiří Jungwirth a těžce se zranila zpěvačka Judita Čeřovská. Při návratu z představení Zímu přemohl mikrospánek a on s autem narazil do stromu. On sám utrpěl vážná zranění. Za nehodu nakonec dostal tříletou podmínku. Následky si ale nesl i v pracovní sféře. Řada kolegů na něj zanevřela a přišel o mnoho pracovních příležitostí.