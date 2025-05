Jiří Langmajer na dovolené čelil útoku žraloka

Kolaps v Himálaji



Jiří Langmajer je opravdovým nadšencem do extrémních výzev. Kromě potápění a otužování se loni rozhodl zdolat horu v Nepálu, jejíž vrchol Lobuche East se tyčí do výšky 6119 metrů. Výstup mu však překazily zdravotní potíže. „Prostě od pěti tisíc výš mě ta hlava dělá nějaký úplný blbosti. Nejenom že bolí, což by bylo v pohodě, ale strašně se mi motá,“ popsal tehdy Langmajer komplikace, které ho donutily výstup vzdát.