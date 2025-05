Jiří Bartoška utratil krátce před smrtí 17 milionů korun

„Odjakživa tvrdím, že jsem rovinný herec, který ze zásady odmítá běhat do svahů. Točím jen do určité nadmořské výšky,“ říkával k tomu, proč v hornatém terénu odmítal natáčet. Je tak pravděpodobné, že byt koupil jako výhodnou investici. On sám totiž dával přednost odpočinku v luxusním víkendovém sídle v Andělské Hoře poblíž Karlových Varů, odkud to měl jen kousek na milované golfové hřiště.