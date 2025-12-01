Z pražské rodačky Nory Baumbergerové, světu známé jako Dolly Buster, se v devadesátých letech stala jedna z nejvýraznějších ikon evropského erotického průmyslu. Po desítkách úspěšných filmů ale svou kariéru v roce 1997 uzavřela – právě tehdy se provdala za o 26 let staršího producenta a režiséra Josefa „Dina“ Baumbergera. Letos jí ale zasáhla velká rána, když v létě její partner zemřel.
„Ještě to nepřebolelo,“ říká o smrti manžela bývalá pornohvězda Dolly Buster
Po letech života na očích veřejnosti prožívá Dolly Buster bolestnou osobní ztrátu. Současně se odvážně vyjadřuje k platformám, které podle ní zneužívají důvěru lidí a lákají je do iluzí snadného zisku.
Po boku muže, který stál u mnoha jejích pracovních projektů, se stáhla z pornografie a začala se věnovat úplně jiným oblastem: malbě, psaní detektivek, filmové režii i mediální práci. V roce 2004 se dokonce pokusila vstoupit do politiky, když kandidovala do Evropského parlamentu. Není proto divu, že ztráta muže, který ji vždy podporoval, ji velmi zasáhla. „Byl to zvláštní a špatný rok. V létě to bylo hodně špatné, můj manžel bohužel zemřel. Ale jak se říká, čas skutečně pomalu hojí všechny rány. Ještě to nezahojil, ale doufám, že zhojí a všechno se začne brzy zlepšovat,“ doufá bývalá pornohvězda.
Její okolí se jí však snaží držet nad vodou. Největší oporou je pro ni její maminka. „Maminka, ano. Ale mám i dost dobrých přátel, kteří mi také skutečně hodně pomáhají. Vím, že bez nich bych to asi ani nezvládla,“ přiznává na rovinu Buster. Ta už sice v erotickém průmyslu aktivně nepůsobí, co se na trhu děje ale bedlivě sleduje. A ne zrovna kladný názor má na v poslední době populární platformu OnlyFans.
„Podle mě to je víc reklama než to, co se tam skutečně děje. Holkám pořád přicházejí na Instagram nabídky typu „pracuj pro OnlyFans a budeš strašně bohatá“. Jenže když tam všichni jsou tak strašně bohatí, tak se ptám, proč to pořád doporučují i druhým? Myslím, že to je ok, ale že část toho je hodně velký fake,“ řekla v rozhovoru pro iDnes.