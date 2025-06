„Je to skvělý,“ říká Radek John o drogách. Scénář k slavnému filmu napsal zfetovaný

„Nikdy jsem nebral s nima a nikdy jejich jehlama, protože to prostředí bylo strašný, je to naprosto sebevražedný. Hrozí žloutenka, HIV, ale říkal jsem si, že musím, když o tom píšu. Zkusil jsem si budivou drogu, protože ta tlumivá mě vůbec nezajímala. Ta vás oblbne a co jako? Ale ta budivá, to ja ta energie, to jsem zkusil a zjistil jsem, že je to skvělý. Ježiši kriste, je to skvělý, ale naštěstí vím, jak by to pokračovalo a jak by to skončilo,“ překvapil John v pořadu Interview Speciál.