"Je fajn, že není feministka," říká Ivan Hubač o své partnerce Veronice Žilkové

Už nějakou dobu tvoří herečka Veronika Žilková pár se scenáristou Ivanem Hubačem. Ten se nyní rozpovídal o tom, jak jejich láska vypadá a čeho si na ní cení.

Přestože herečka Veronika Žilková po rozchodu s hudebníkem Josefem Holomáčem tvrdila, že už žádného muže do života nechce, lásce se nedá poručit, a tak tvoří pár se scenáristou Ivanem Hubačem. Společnou domácnost spolu sice nesdílejí, ale podle všeho jim to oběma vyhovuje.

Veronika Žilková
Veronika Žilková

"Před mužem jsem schovávala výplatní pásky," říká Veronika Žilková

Celebrity

„S Veronikou je velká legrace, má velký smysl pro humor. Líbí se mi jako žena a přál bych všem ženám, aby v jejím věku vypadaly jako ona. Navíc není feministka, což je fajn,“ rozpovídal se o své nové lásce Hubač s tím, že sestěhování není na pořadu dne. „My žijeme každý zvlášť, každý máme svůj dům. Jezdíme spolu na výlety a potkáváme se, takže žádná společná domácnost tady není. Ale musím říct, že zatím jsem na Veronice nenašel nic, co by přinášelo nějaké konflikty,“ vysekl v Blesku poklonu herečce.

Z jejich vztahu je nadšená i rodina Žilkové. V živém vysílání její dcery Agáty Hanychové Hubače pochválil Veroničin vnuk Kryšpín. On je hodnej, strašně, říká Kryšpín, který se s novým partnerem babičky poprvé potkal na oslavě svých narozenin. Tam Hubač zabodoval výběrem dárku pro nadšeného rybáře. Dal mi rybářský věci, na to, že jsme se viděli poprvý, tak to vybral dobře, pochválil ho Kryšpín.

V minulosti  Hubač také prozradil, jak se s Žilkovou seznámili. „Po smrti manželky jsem žil rok a půl sám, ale samota je hodně těžká. Na jaře tohoto roku jsme se náhodou potkali v divadle, kde jsem byl s vnučkou a Veronika tam byla s vnoučaty,“ popsal pro Blesk jejich setkání, přestože od vidění se znají více než čtyři dekády. A to právě díky Hubačově zesnulé manželce. „Moje žena Veroniku učila na DAMU a měla ji ráda a Veronika měla ráda ji. Jsem rád, že ji poznaly i moje tři děti a jsou rády, že už nejsem sám. Sympatie mých dětí a Veroniky jsou vzájemné, rovněž sympatie moje k jejím dětem,“ svěřil se scenárista filmu o Lídě Baarové či pokračování seriálové Sanitky.

