"Je fajn, že není feministka," říká Ivan Hubač o své partnerce Veronice Žilkové

V minulosti Hubač také prozradil, jak se s Žilkovou seznámili. „Po smrti manželky jsem žil rok a půl sám, ale samota je hodně těžká. Na jaře tohoto roku jsme se náhodou potkali v divadle, kde jsem byl s vnučkou a Veronika tam byla s vnoučaty,“ popsal pro Blesk jejich setkání, přestože od vidění se znají více než čtyři dekády. A to právě díky Hubačově zesnulé manželce. „Moje žena Veroniku učila na DAMU a měla ji ráda a Veronika měla ráda ji. Jsem rád, že ji poznaly i moje tři děti a jsou rády, že už nejsem sám. Sympatie mých dětí a Veroniky jsou vzájemné, rovněž sympatie moje k jejím dětem,“ svěřil se scenárista filmu o Lídě Baarové či pokračování seriálové Sanitky.