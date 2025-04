Jana Boušková je po operaci páteře už měsíce uvězněná na lůžku

Z jeho slov je jasné, že rehabilitace, která herečku čeká, bude velmi zdlouhavá. „Doufám, že po další kontrole na konci dubna jí už povolí odejít do rehabilitačního ústavu, kde ji rozchodí a dají dohromady. Podle mě to bude trvat minimálně do léta,“ říká optimisticky Vydra. Ten má teď nabitý program, protože kromě hereckých povinností se stará o jejich farmu s koňmi a každou volnou chvíli tráví se svou ženou.