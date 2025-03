„Já jsem ta vtipnější,“ říká manželka komika Lukáše Pavláska o jejich vztahu

Lukáš Pavlásek si své stand-upy na manželce předem nezkouší, přesto se v nich občas objeví střípky z jejich společného života. „Má určitou hranici, nechce ventilovat naše úplně soukromé věci, takže se mě ani ptát nemusí. Já jsem s tím v pohodě. Občas se mě zeptá na nějaký fór. Ale když se mi zrovna nelíbí, tak si říkám, že publikum, které na to jde, to takhle chce – a to je v pořádku. Ne všechny jeho stand-upy mi přijdou tak zábavné, ale chápu, proč to dělá. Je to zábavné pro větší část lidí,“ říká Denisa Pavlásek Cingelová. Do budoucna mají s Lukášem jasno. „Největší přání do budoucna je mateřství,“ prozradila.