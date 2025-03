Incident z tramvaje pobouřil slavné maminky. Krejčíková, Boková či Babišová se zlobí

Slavné maminky reagují na incident v tramvaji

Na incident z tramvaje č. 7, při kterém řidič slovně napadl ukrajinskou rodinu s dítětem, ostře zareagovaly i české celebrity. K situaci se vyjádřila například herečka Aneta Krejčíková, která přiznala, že ji video šokovalo. „Zvedl se mi žaludek a mám slzy v očích. Proč??? Samozřejmě nevím, co tomu předcházelo, ale... proč se k sobě takhle chováme? Proč???“ napsala k záznamu. Později doplnila, že podle dostupných informací incidentu předcházela rozepře. „Je jasné, že ten řidič nevyletěl zničehonic a předcházelo tomu něco, co ho vytočilo. Údajně to bylo to, že děťátko skákalo po sedačce v zablácených botách a řidič nejdříve upozornil rodiče slušně, pan tatínek na něj začal pak plivat a pak se to asi strhlo v to, co je zaznamenáno,“ vysvětlila. Přesto ji zarazilo, že nikdo z cestujících nijak nezasáhl.