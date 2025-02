Hanychová vypouští další urážky. „Buz*a a zlatokop,“ říká o Peroutkovi

„Mně se líbí, že máme v České republice prvního zlatokopa,“ prohlásila Hanychová a odhalila tak, že je přesvědčená, že si Peroutka Roubínka vzal jen proto, že jeho rodina vlastní několik poboček známého fast foodu a disponuje velkým majetkem. „Kde si myslíš, že by na to vzal Peroutka, který hraje v muzikále za dvojku? Je to první zlatokop v Čechách,“ pokračovala Hanychová. A jako by to nestačilo, Koktová s Hanychovou se pustily ještě blíže ke dnu.

„A je faktická buzna, nebo to jen hraje?“ ptala se Agáty Ornella. „Rozhodně je faktická buzna,“ přisvědčila Hanychová. Ta se nakonec snažila mírnit vyznění tím, že má Peroutku ve skutečnosti ráda.