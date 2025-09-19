Gordon Ramsay bojuje s rakovinou kůže. Varuje fanoušky a ukazuje jizvu po zákroku

Slunce si obvykle spojujeme s dobrou náladou a energií, současně ale představuje riziko pro kůži. Přesvědčil se o tom i michelinský šéfkuchař a televizní osobnost Gordon Ramsay, kterému lékaři odstranili zhoubný kožní nádor. I když má přístup k prvotřídní péči i produktům na ochranu před UV zářením, před potížemi ho to neuchránilo. S nádory kůže se ostatně v minulosti setkaly i další známé tváře – například Caitlyn Jenner, Hugh Jackman, Ewan McGregor či Melanie Griffith.
Na svém Instagramu Ramsay zveřejnil, že nejspíš kvůli nedostatečné ochraně před sluncem musel neplánovaně na chirurgii. Po zákroku mu zůstala výrazná jizva pod uchem. Lékaři u něj potvrdili bazocelulární karcinom (bazaliom), což je nejběžnější forma rakoviny kůže. Přibližně v osmi z deseti případů se objevuje na hlavě a krku. Na rozdíl od melanomu obvykle netvoří metastázy a nezabíjí, přesto je považován za zhoubný – dokáže agresivně prorůstat do okolních tkání a způsobit výrazné lokální poškození či znetvoření.
Bazaliom vzniká z buněk běžné pokožky a řadí se mezi takzvané polozhoubné nádory. Typicky vypadá jako tužší, většinou nebolestivý uzlík barvy kůže. V pokročilejších stádiích se jeho střed může propadat a zvředovatět. Nejčastěji postihuje lidi vyššího věku, nicméně v posledních letech se s ním lékaři setkávají stále častěji i u mladších pacientů – roli hraje mimo jiné nedostatečná nebo nesprávná ochrana před UV zářením.
Ramsay v příspěvku poděkoval zdravotnickému týmu The Skin Associates za rychlý zásah a zároveň vyzval sledující, aby nepodceňovali opalovací krémy a ochranu před sluncem. S nadhledem dodal, že viditelná náplast po operaci rozhodně není výsledkem faceliftu. Jeho otevřenost strhla vlnu podpory – fanoušci mu přáli brzké zotavení a připomínali význam prevence: klobouk, SPF, stín.
Základem, jak riziko snížit, je prevence. Vyhýbat se extrémnímu slunění, volit stín v poledních hodinách, nosit pokrývku hlavy, brýle a používat širokospektrální opalovací přípravky s vysokým faktorem. Přesto se může stát, že se na kůži objeví nový či změněný útvar. Proto je důležité pravidelně pokožku kontrolovat – a při podezřelých změnách, novém „znaménku“ nebo nehojícím se vřídku co nejdřív navštívit dermatologa. U bazaliomu platí, že čím dříve je zachycen, tím jednodušší bývá jeho odstranění a tím menší riziko následků.
Ramsay, otec šesti dětí, po zákroku připomněl, jak rychle se život může zkomplikovat, když varovné signály ignorujeme. Zkušenost sdílel i proto, aby upozornil na „nenápadného viníka“ – sluneční záření –, které umí napáchat značné škody, pokud mu dlouhodobě vystavujeme kůži bez ochrany. V jeho případě rozhodla včasná diagnóza a okamžitý zákrok; právě to bývá klíčem k dobrému výsledku. Osvěta, kterou jeho příspěvek vyvolal, může být pro mnoho lidí impulzem, aby na prevenci nezapomínali – a všímat si změn na kůži stejně pozorně jako jiných signálů svého těla.
