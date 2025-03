Finalistka Miss obviněna z korupce v Motole: Náměstkovi předala milion

Petra Kliková měla podle vyšetřovatelů jako jednatelka firmy získat smlouvy na provoz občerstvení v motolské nemocnici, a to na osm let, výměnou za úplatek. Podle informací Novinky.cz Kliková s úplatkem souhlasila a část peněz osobně předala náměstkovi Pavlu Budinskému přímo v jeho kanceláři. Přesná částka z prvního setkání 25. října loňského roku není známa, ovšem začátkem prosince detektivové zdokumentovali předání jednoho milionu korun v hotovosti. V případě odsouzení hrozí Klikové až šest let vězení.