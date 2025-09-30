Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich nejspíš netušil jakou lavinu spustí, když v podcastu u Čestmíra Strakatého prohlásil, že se letos nechystá k volbám. „Moje znechucení tou taškařicí, který se říká předvolební kampaň, dosáhlo takový úrovně, že jsem si to pro sebe zhodnotil, že je nejčistší se na tom vůbec nepodílet. Nechci si tím kazit náladu,“ řekl na mikrofon a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Za jeho výrok ho kritizovala řada politiků, ale i známých tváří v čele s Martinem Mikyskou, vystupujícím pod jménem Mikýř.