Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Dostavím se v plné zbroji," říká o volbách Pohlreich. Názor mu změnil Mikýř

Zdeněk Pohlreich
Zdeněk PohlreichFoto: DVTV
Zdeněk Pohlreich
Zdeněk PohlreichFoto: DVTV
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Do voleb už zbývá pouze několik dní a strany, ale i řada influencerů bojují o každý hlas. Velkou nevoli proto vzbudil rozhovor, ve kterém kuchař Zdeněk Pohlreich řekl, že se nechystá volit.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich nejspíš netušil jakou lavinu spustí, když v podcastu u Čestmíra Strakatého prohlásil, že se letos nechystá k volbám. „Moje znechucení tou taškařicí, který se říká předvolební kampaň, dosáhlo takový úrovně, že jsem si to pro sebe zhodnotil, že je nejčistší se na tom vůbec nepodílet. Nechci si tím kazit náladu,“ řekl na mikrofon a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Za jeho výrok ho kritizovala řada politiků, ale i známých tváří v čele s Martinem Mikyskou, vystupujícím pod jménem Mikýř. 

„Slyšel jsem a přečetl jsem si celou řadu nadávek ze strany lidí, kteří jsou zřejmě přesvědčení o tom, že mají ten názor správnější, než ho mám já. Ta doba je dneska taková s tím já asi nic neudělám a já jsem svrchovaně přesvědčený o tom, že každý má právo se rozhodnout podle svého,“ uzavřel debatu. Jenže pak dospěl k názoru, že volit přece jen půjde. „Strávil jsem čas sám se svými myšlenkami. A najednou mi došlo, že jsem se zachoval nezodpovědně. Já se dostavím v plné zbroji,“ uvedl Pohlreich v pátek v podcastu Lepší už to nebude. Jeho rozhodnutí opět upoutalo pozornost českého internetu. A spokojený Mikýř dokonce natočil oslavné video. 

Reklama

Zdroj: Podcast Čestmír, rádio Impuls, podcast Lepší už to nebude, Instagram Martina Mikysky

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama