„Dokážu se vzdát všeho, kromě piva.“ Marek Taclík o hubnutí, zlatém moku a princích s bříškem

Marek Taclík je herec, který zvládá „civilku“ i humor tak samozřejmě, že si ho diváci spojují stejně s filmem, televizí i jevištěm. Po studiu činohry na pražské DAMU působil v pražských souborech (mimo jiné i Dejvickém divadle a Činoherním klubu), což mu rychle vysloužilo pověst spolehlivého „charakteru s nadhledem“.
Marek Taclík je herec, který zvládá „civilku“ i humor tak samozřejmě, že si ho diváci spojují stejně s filmem, televizí i jevištěm. Po studiu činohry na pražské DAMU působil v pražských souborech (mimo jiné i Dejvickém divadle a Činoherním klubu), což mu rychle vysloužilo pověst spolehlivého „charakteru s nadhledem“.