„Dokážu se vzdát všeho, kromě piva.“ Marek Taclík o hubnutí, zlatém moku a princích s bříškem

Marek Taclík
Marek TaclíkFoto: Profimedia.cz
Marek Taclík
Marek TaclíkFoto: Profimedia.cz
Dagmar Tichá

Marek Taclík patří mezi herce, kteří dokážou vážnou scénu proložit přesně mířeným humorem, aniž by to působilo křečovitě. V rozhovoru mluví o tom, proč stále čeká na „to pravé pondělí“, kdy začne hubnout, proč si nenechá vzít pivo, a proč by klidně hrál pohádkového prince – jen by měl tentokrát brýle a možná i trochu bříško.

Marek Taclík je herec, který zvládá „civilku i humor tak samozřejmě, že si ho diváci spojují stejně s filmem, televizí i jevištěm. Po studiu činohry na pražské DAMU působil v pražských souborech (mimo jiné i  Dejvickém divadle a Činoherním klubu), což mu rychle vysloužilo pověst spolehlivého „charakteru s nadhledem.

Docent, Česká televize, 2023
Docent, Česká televize, 2023

Do širšího povědomí se zapsal černou komedií Jedna ruka netleská (2003) a o pár let později filmem Grandhotel (2006), kde potvrdil, že mu sluší i hlavní role. Televizní publikum ho zná zejména jako detektiva z Kriminálky Anděl a nověji z minisérie Docent—typické ukázky toho, jak dokáže jeho „normální“ projev táhnout i žánrové projekty.

V současnosti působí jako herec na volné noze. O práci mluví otevřeně – nové role aktivně vyhlíží a říká, že nejraději by kvalitní scénář, ale je rád za každou poctivou příležitost. Vedle herectví řeší i osobní témata: chce zhubnout kvůli zdraví i rodině a bere to jako cíl do nejbližšího období.

V pořadu Honzy Dědka jste říkal, že v pondělí začnete hubnout. Už to pondělí nastalo?
Ne, to pondělí zatím nenastalo. Čekám na něj jak na smilování. Asi si dává pořádně načas.

Jak vypadá nebo bude vypadat takové hubnutí podle Taclíka? Začnete chodit do fitka a stanete se veganem?
Do fitka se chystám, až se mi bude chtít. Veganem se ale určitě nestanu. Mám rád jídlo ve všech jeho podobách a neplánuji si ho zbytečně odpírat.

Jsou naopak věci, kterých byste se ani v nějakém „zdravějším životním stylu nedokázal vzdát?
Upřímně? Dokážu se vzdát skoro všeho, kromě piva. To je moje malá radost, kterou si prostě nechci brát.

Co vy a sport, je to reálné? Myšleno aktivní, ne sledování zápasů Teplic
Sport mám rád, i když aktivnímu se věnuji spíš příležitostně. Miluji lyžování, to je asi jediný sport, který opravdu umím, a u kterého si dokážu skvěle vyčistit hlavu.

Již nějakou dobu jste ambasadorem sítě optik Alensa. Pomohli vám třeba v tom, že teď na svahu anebo na place lépe vidíte?
To rozhodně. Měl jsem pocit, že už jsem viděl všechno, ale pak mi v Alense ukázali, že i oči si zaslouží trochu péče. Mají například stylové sportovní brýle s clipem na dioptrické čočky nebo široký výběr stylových obrouček, takže je střídám podle rolí a nebo podle toho, které brýle znovu najdu.

Dlouhodobě nemáte problém v rozhovorech říct, že nemáte tak říkajíc do čeho píchnout, a že uvítáte pracovní nabídky. Už se něco nového rýsuje?
Teď mám naštěstí práce víc než dost. Dělám na pokračování minisérie Docent, filmu Někdo to rád v Plzni, pořadu pro TV Nova Všechno je možné a čeká mě i film Tango pro tři. Takže si rozhodně nemůžu stěžovat, že bych se nudil. Ale znáte to, všeho do času.

Lidé vás mají hodně spojeného s kriminálkami, do širšího povědomí jste se dostal beze sporu díky legendárnímu filmu Jedna ruka netleská. Které práci si ve své kariéře nejvíce ceníte?
Herectví je pro mě jedna velká práce, každá role má něco do sebe. Žádnou zvlášť nevyzdvihuji, ale třeba na Grandhotel vzpomínám moc rád. Letos je to dvacet let, co jsme ho točili, a pořád mám ten projekt v srdci.

Před rolí v Ulici vás prý kdysi zachránil David Ondříček – vzal byste dneska ji dnes? Co byste si tam rád zahrál?
Tenkrát jsem měl díky Grandhotelu možnost z Ulice odejít a byla to dobrá volba. Ale kdyby přišla nabídka dnes, proč ne? Kdyby byl nějaký zajímavý prostor, klidně bych do toho šel.

A co takhle role, kterou byste si rád zahrál? Po čem herecké srdce Marka Taclíka touží?
Říkal jsem to už několikrát, strašně rád bych si zahrál Krtečka. Nebo třeba Ferdu Mravence, případně Brouka Pytlíka. A proč by to nemohl být i princ? Dneska se točí ledacos, tak by mohl klidně vzniknout i pohádkový princ tlouštík.

Tak co třeba princ, který si hlídá styl?
Přesně, s mými brýlemi z Alensy by to byl první princ, který vidí dále, než na špičku nosu.

Zdroj: rozhovor s Markem Taclíkem pro Žena.cz

