14. 10. Agáta
"Dětem jsme to vysvětlili a ony to respektují," říká o rozchodu Michaela Badinková

Michaela Badinková a Jan TeplýFoto: Profimedia
Že rozchod nemusí být traumatickou záležitostí pro celou rodinu, dokazuje herečka Michaela Badinková. Dvě dcery, které má s hercem Janem Teplým, jsou prý spokojené, i když šli rodiče od sebe.

Více než dvacet let prožila herečka Michaela Badinková po boku herce Jana Teplého. Spolu také přivedly na svět dvě dcery. Před nedávnem ale vyšlo najevo, že jejich životní cesty se rozdělily a vztah zkrachoval. Nyní herečka otevřeně promluvil o tom, jak rozchod zvládá a jak takovou zprávu přijaly náctileté dcery.  

Jeskyňka, Borůvka, Píšťalka. Vzpomenete si na všechny zásadní ženy z Básníků?

Celebrity

Byl to vlastně můj první vážný vztah, bylo mi třiadvacet, byla jsme v prváku na DAMU, přišla role v Básnících a přišla i láska. Takže to byl takovej hodně šťastnej rok pro mě,“ prozradila Badinková s tím, že s Teplým spolu tvořili pár sedm let, než se jim narodila první dcera. Já už jsem ta generace, která měla děti až po třicítce,“ směje se herečka. A i když se partneři rozhodli pro rozchod, rázně odmítá, že by mezi nimi byla nějaká zlá krev. Tak nějak vyplynulo, že se chceme starat o naši rodinu, ale už každý sám za sebe. Že chce mít svou cestou, ale jsme přátelé, na všem se domluvíme a je to bezvadný. Je to takový náš přirozený vývoj,“ řekla s úsměvem pro TV Nova. 

Badinková také odmítá to, že by problémem v jejich vztahu bylo to, že ani po tak dlouhé době nedošlo na svatbu a stále spolu žili jen jak se říká na psí knížku. Neprahli jsme po tom. Nám bylo jasný, že spolu chceme žít, mít rodinu, ale trošku jsme v tomhle lemplové. Zorganizovat to při našem pracovním rozvrhu. Možná to někde bylo ve vzduchu, ale nebyli jsme v tom důslední, prozrazuje, proč nikdy svou lásku nestvrdili úředně. Velkým tématem každého rozchodu jsou děti, ani tady ale podle Badinkové nebyl problém. 

Samozřejmě že jsme to dětem vysvětlili, ale my jsme neměli problém. My jsme řekli to, co jsme potřebovali říct, ony to pochopily, a dokonce řekly, že to respektujou. Ony vidí, že jsme přátelé, a to si myslím, že je důležitý pro děti, když jsou rodiče od sebe jako partneři, ale když vidí, že se mají rádi. Holky už mají svoje kamarády a svůj svět. A když vidí, že se ti rodiče nehádají, neurážejí, tak to přijmou, protože ony nás oba mají pořád, kdy potřebují, popisuje herečka jejich rozchod až téměř idylicky. V současné době je prý bez partnera, ale nic jí nechybí. Užívám si ten čas a všechno, co dělám, a jsem spokojená, uzavírá s úsměvem.

