„Samozřejmě že jsme to dětem vysvětlili, ale my jsme neměli problém. My jsme řekli to, co jsme potřebovali říct, ony to pochopily, a dokonce řekly, že to respektujou. Ony vidí, že jsme přátelé, a to si myslím, že je důležitý pro děti, když jsou rodiče od sebe jako partneři, ale když vidí, že se mají rádi. Holky už mají svoje kamarády a svůj svět. A když vidí, že se ti rodiče nehádají, neurážejí, tak to přijmou, protože ony nás oba mají pořád, kdy potřebují,“ popisuje herečka jejich rozchod až téměř idylicky. V současné době je prý bez partnera, ale nic jí nechybí. „Užívám si ten čas a všechno, co dělám, a jsem spokojená,“ uzavírá s úsměvem.