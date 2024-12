Denisa v Bacheloru rozehrála špinavou hru

Denisa se totiž chopila příležitosti, aby své rivalky pošpinila. Kristýně tak neváhala říci, že Linda a Lucie podle ní šly do soutěže i přesto, že obě dvě mají přítele. To vyvolalo velmi bouřlivou reakci a obě ženy to označily za lež a snahu o nečestnou hru ze strany Denisy. Napětí a konflikt, který to vyvolalo, neustála nakonec Daniela, která musela být dokonce převezena k lékařskému ošetření.