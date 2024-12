O reality show, ve které se skupina krásek snaží ulovit pohledného svobodného mládence Jana Solfronka a kde nechybí dramatické zápletky a levné intriky, si můžete myslet, co chcete. Nedá se ovšem upřít, že všechny dámy, které se na tuto „cestu za láskou“ vydaly, mají často velmi dobrý vkus. Koneckonců, mnohé z nich mají zázemí ze světa krásy a módy, přístup k jedinečným outfitům a nejednou přímo výtečný smysl pro to, co si obléci.