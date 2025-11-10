„Určitě se sestěhujeme, ale hledáme nějaké hezké místo, kde by nám bylo dobře. Uvidíme, kam nás osud zatáhne. Jestli ho já z té Hané odtáhnu, nebo navléknu kroj a začnu dělat sýry. Dojíždět se dá všude,“ říká Daniel s tím, že se dvojice zatím nerozhodla. Představu o jejich domově však už má. „Chtěl bych dům. Aby byl starý, ale zase ne moc starý, protože s tím už nějaké zkušenosti mám. Aby do něj neteklo a nemusí to být 28+kk,“ zavzpomínal vtipně na zámek ve středočeských Osečanech, který před lety se Stropnickým koupili, a přestože byl v havarijním stavu, rozhodli se v něm bydlet a postupně ho opravovat.