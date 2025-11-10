10. 11. Evžen
Daniel Krejčík znovu promluvil o dětech! S manželem Vymětalem sdílí velký plán

Kino Lucerna , premiéra Milion , Daniel Krejčík , Jiří Vymětal
Daniel Krejčík s manželem Jiřím VymětalemFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Herec Daniel Krejčík se nikdy netajil tím, že touží po založení rodiny. S bývalým partnerem Matějem Stropnickým se mu to nepovedlo, ale současný manžel Jiří Vymětal se k rodičovství staví jinak.

Už čtvrt roku je herc Daniel Krejčík ženatý za ředitele jedné z olomouckých základních škol Jiřího Vymětala. Podle jeho slov nikdy nebyl tak zamilovaný a i společnou budoucnost vidí v růžových barvách. Konečně je tak zase o krok blíž splnění svého velkého životního snu, a sice stát se otcem. 

Daniel Krejčík a Jiří Vymětal
Krejčík manžela našel na Instagramu. „To byste se divili, jak to jde zjistit,“ říká

Celebrity

Tím, že touží po dítěti, se netajil už v době, kdy žil s bývalým politikem Matějem Stropnickým. A i když Stropnický původně stát se rodičem neměl v plánu, nakonec se přece jen pokusili o adopci. Osvojit si chtěli holčičku, která se jim sama ozvala, když pár viděla v pořadu Výměna manželek. Nevyšla nám adopce. Byli jsme v procesu, ale bohužel to nedopadlo. Byl to mnohem těžší úkol, než jsme čekali porazit nesmyslné zákony. Jak lidskoprávní, tak adopční. Emma nebyla holčička vhodná k adopci, protože její maminka ji sice pravidelně dává do ústavů, ale právně jí nikdy nebyla odebrána," popsal Krejčík Blesku bolestnou zkušenost. 

Se současným manželem ale po dětech touží oba a Krejčík věří, že tentokrát budou mít štěstí na své straně. „Já chtěl děti vždycky. Partner chce taky děti. Myslím, že si nás nějakým způsobem a nějakou cestou najdou. Ta naše asi bude taky nějakým způsobem specifická. Myslím, že bychom byli hodně dobří rodiče a nějaké děcko si nás někde vyhlídne, nebo my jeho. Ale neříkám, že to bude zítra,“ naznačil jejich plány pro Super.cz. Napřed ale musí udělat ještě jiný velký krok a tím je společné bydlení. Zatím totiž herec pendluje mezi Prahou, kde má své pracovní závazky, a Olomoucí, kde je doma jeho muž. 

„Určitě se sestěhujeme, ale hledáme nějaké hezké místo, kde by nám bylo dobře. Uvidíme, kam nás osud zatáhne. Jestli ho já z té Hané odtáhnu, nebo navléknu kroj a začnu dělat sýry. Dojíždět se dá všude,“ říká Daniel s tím, že se dvojice zatím nerozhodla. Představu o jejich domově však už má. „Chtěl bych dům. Aby byl starý, ale zase ne moc starý, protože s tím už nějaké zkušenosti mám. Aby do něj neteklo a nemusí to být 28+kk,“ zavzpomínal vtipně na zámek ve středočeských Osečanech, který před lety se Stropnickým koupili, a přestože byl v havarijním stavu, rozhodli se v něm bydlet a postupně ho opravovat. 

