Co se skrývá za úsměvem Carrie Bradshaw? Těžké dospívání, sex a drogy už ve 14 letech

Už v útlém věku se Sarah Jessica Parker pohybovala ve světě showbyznysu – od jedenácti let hrála na Broadwayi, ve třinácti už účinkovala ve filmech a seriálech. Jako hvězda muzikálu Annie se tehdy dostala i do legendárního klubu Studio 54, známého svým divokým nočním životem. Alkohol tam tekl proudem, šňupal se kokain a v zákulisí se odehrávaly bouřlivé večírky plné sexu, a to nejen ve VIP prostorách, ale i na balkónech.