"Církevní rozsudek padl a není pro Kuchařovou ideální," říká Brzobohatý

Podle něj není možné, aby taková věc člověku neublížila. „Asi bych musel mít nějakou extrémně buddhistickou povahu, aby mi nevznikla nějaká újma ve chvíli, kdy se někdo snaží někoho vyloženě poškodit a lpí na tom, aby se proti tomu člověku zveřejnily důkazy nebo informace, které nejsou pravdivé a které by ho poškodily a zničily by mu pověst. Kdyby to bylo takhle, tak by mi to nic neudělalo, neublížilo by mi to. Vlastně bych takovou povahu bral. Nicméně i když je to únavné a nepříjemné, tak stojí za to se za sebe postavit. Nikdo zkrátka nemá právo někoho šikanovat,“ řekl po jednání, kdy byl celý soud opět odročen na konec srpna.