Chyba v závěti Anny Slováčkové připravila jejího bratra o majetek

Anna Julie Slováčková
Anna SlováčkováFoto: Profimedia
Anna Julie Slováčková
Anna SlováčkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ještě předtím než Anna Slováčková 6. dubna letošního roku zemřela, snažila se uspořádat všechny své věci tak, aby po jejím odchodu šlo všechno co nejvíc hladce. Jenže jediná chyba všechno změnila.

Zpěvačka Anna Slováčková věděla, že se blíží její konec. Vyrovnat se se smrtí jí pomohlo i to, že měla pod kontrolou to, jak se vše uspořádá až tady nebude. Kromě detailů posledního rozloučení naplánovala také to, komu připadne její majetek, který byl vyčíslen na skoro 25 milionů korun. Jenže bohužel se věci nestaly tak, jak si přála. 

Nela Slováková
Nela Slováková

Dědictví Aničky Slováčkové je uzavřeno: brat pro Felixe Slováčka a jeho vnuka, chalupa pro bratra

Celebrity

„Bez závěti by, zjednodušeně řečeno, podle zákona dědili stejným dílem rodiče a přítel ve společné domácnosti,“ vysvětlil Blesku advokát Roman Moussawi. Partner Matěj Růžička by tak musel dokazovat, že minimálně poslední rok žili ve společné domácnosti o kterou pečovali. Jenže tomu chtěla Slováčková předejít a tak svou poslední vůli sepsala. Bohužel se přitom ale dopustila zásadní chyby. Aby byla závět platná, je potřeba, aby při jejím podpisu byli přítomni dva svědci. Tito svědci však nesmějí být sami dědici ani osoby blízké dědicům. A právě tady došlo k pochybení. 

„Soudem bylo zjištěno, že svědkyně Ericssonová byla ke dni sepsání závěti osobou blízkou ve vztahu k osobě povolané k dědění ze závěti, a to pozůstalému bratrovi Felixi Slováčkovi, přičemž tato skutečnost nebyla mezi účastníky sporná. Paní Ericssonová nebyla tedy způsobilá svědčit a závěť je v části týkající se tohoto dědice neplatná,“ konstatovala v odůvodnění soudní komisařka JUDr. Věra Dudová. Závěť je tak neplatná v bodech, které se týkají dědictví pro bratra Felixe Slováčka. „V části, kde je závěť neplatná, nebo pokud závěť nezahrnuje veškerý majetek, nastupují dědici ze zákona,“ dodala advokátka. Následně tak došlo k dohodě mezi Růžičkou a zpěvaččinou matkou Dagmar Patrasovou a sporný majetek přešel na otce Felixe Slováčka. Ten už ale část stihl převést na svého syna tak, jak si zesnulá dcera přála. 

Přestože většinu majetku chtěla Slováčková přenechat bratrovi a jeho dětem, zkrátka nepřišel ani její životní partner. Tomu odkázala firmu Na Noc Proti Proudu – glampingové ubytování v hodnotě 1,7 milionu korun. Zdědil i louku u Příbrami o rozloze 1277 m2, kterou Slováčková před několika lety koupila za 400 tisíc korun. Získal také hotovost ve výši 17 334 korun.

Zdroj: Blesk

