„Soudem bylo zjištěno, že svědkyně Ericssonová byla ke dni sepsání závěti osobou blízkou ve vztahu k osobě povolané k dědění ze závěti, a to pozůstalému bratrovi Felixi Slováčkovi, přičemž tato skutečnost nebyla mezi účastníky sporná. Paní Ericssonová nebyla tedy způsobilá svědčit a závěť je v části týkající se tohoto dědice neplatná,“ konstatovala v odůvodnění soudní komisařka JUDr. Věra Dudová. Závěť je tak neplatná v bodech, které se týkají dědictví pro bratra Felixe Slováčka. „V části, kde je závěť neplatná, nebo pokud závěť nezahrnuje veškerý majetek, nastupují dědici ze zákona,“ dodala advokátka. Následně tak došlo k dohodě mezi Růžičkou a zpěvaččinou matkou Dagmar Patrasovou a sporný majetek přešel na otce Felixe Slováčka. Ten už ale část stihl převést na svého syna tak, jak si zesnulá dcera přála.