Po letech mlčení konečně prozradila, proč se rozhodla opustit divadlo i film. Dagmar Havlová v rozhovoru pro iDnes.cz otevřeně přiznala, že za jejím náhlým odchodem stálo psychické vyčerpání. „Asi jsem měla syndrom vyhoření,“ řekla na křtu alba duetů Andělé strážní svého přítele Štefana Margity.
Reklama
„Odešla jsem z divadla v době, kdy se mi mimořádně dařilo. Hrála jsem Kláru Zachanassianovou v Návštěvě staré dámy, a ta inscenace měla obrovský úspěch. Bylo vyprodáno na měsíce dopředu. A já si v tu chvíli řekla: Dost, chci žít,“ popsala Havlová moment, kdy se rozhodla změnit směr. Zanedlouho po odchodu z jeviště se rozhodla nepřijímat ani filmové nabídky. „Chodily mi scénáře, které se nedaly dočíst, natož natočit. A já jsem neměla ani chuť je přepisovat,“ vysvětlila s tím, že si tehdy myslela, že její herecká dráha definitivně končí.
Nakonec se ale před kameru vrátila. Příští léto by se měly v kinech objevit hned dva nové snímky, ve kterých hraje. Jeden z nich je tragikomedie Bohdana Slámy, na níž pracovala celé tři roky. „Už jsem ani nevěřila, že film dokončíme,“ přiznala. „Byla to krásná práce, ale velmi náročná. Moje role je složitá a vyžadovala spoustu příprav i energie,“ doplnila Havlová.
Reklama
Na natáčení komedie Bardotky, kde hraje po boku Pavlíny Pořízkové a Evy Holubové, vzpomíná jako na fyzicky nejnáročnější projekt posledních let. „Točily jsme dvanáct hodin denně, ale s přípravami to trvalo skoro osmnáct. Spala jsem minimum,“ svěřila se herečka, která přiznala, že kvůli roli nosí „zvláštní kreaci ofiny“, a právě proto se na veřejnosti objevuje v brýlích.
Mohlo by vás zajímat: Historky z placu: Holky z porcelánu
Kmotrou Margitova alba
Havlová dorazila na křest Margitovy desky jako kmotra i blízká přítelkyně. S Margitou ji pojí dlouholeté přátelství, které začalo už v době, kdy byl ženatý s Hanou Zagorovou. „Byly si blízké, rozuměly si. Chodily spolu na šampíčko,“ zavzpomínal Margita. „Když jsme s Hankou slavili narozeniny a pozvali jsme Václava Havla, tehdy ještě prezidenta, do restaurace Soho, nakonec dorazil, i když mu nebylo dobře.“ Od té doby mezi nimi vzniklo silné pouto. „Já se Dáše často svěřuju. Je úžasná, empatická a hlavně upřímná,“ řekl Margita. Ostatně oba si všimli, že v poslední době výrazně zhubli. „Snažím se, nežeru,“ okomentoval zpěvák stručně svůj úbytek váhy.
Deska Andělé strážní, kterou Margita pokřtil, obsahuje duety s řadou známých umělkyň – mimo jiné s Ivanou Chýlkovou, Bárou Hrzánovou, Kateřinou Kněžíkovou či zesnulou Hanou Zagorovou. Její hlas byl do písně vložen díky moderní technologii. „Ta písnička s Hankou mě úplně dostala, je to krásný nápad,“ reagovala Havlová. „Z tvého hlasu je slyšet bolest duše, a to dojímá,“ dodala směrem ke zpěvákovi.
Příští rok čeká Margitu velkolepý koncert v O2 areně u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Vedle něj vystoupí většina zpěvaček z nového alba, mimo jiné Monika Absolonová, Jitka Čvančarová, Marta Jandová či Olga Lounová. Havlová ale v publiku chybět bude. „Já do O2 areny nemůžu, mám klaustrofobii,“ přiznala se smíchem. Na to jí Margita pohotově odpověděl: „Já ti zazpívám doma.“
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama