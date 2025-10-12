Mluvili o rodině dřív, než mezi nimi vůbec vznikl vztah. Herec Daniel Krejčík, který si 8. července řekl ANO s ředitelem základní školy Jiřím Vymětalem, má jasno: chce být tátou. V Krejčíkových očích je Vymětal nejúžasnějším a nejpohlednějším klukem na světě. Tvrdí, že si sedí ještě víc než s předchozím „klukem“ Matějem Stropnickým. Bývalý politik o potomcích sice uvažoval, ale spíše proto, aby „vyhověl“ Danielovi. Krejčík už si v seriálu Děcko nanečisto vyzkoušel, jaké je bojovat o dítě. S hereckým partnerem na obrazovce usilovali o pěstounství malého chlapce. Nyní podobné téma řeší i v osobním životě.
