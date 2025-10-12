12. 10. Marcel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Chceme být rodiči, jen hledáme tu správnou cestu, říká novomanžel Daniel Vymětal Krejčík

Daniel Krejčík, Jiří Vymětal
Daniel Krejčík, Jiří VymětalFoto: Profimedia
Daniel Krejčík, Jiří Vymětal
Daniel Krejčík, Jiří VymětalFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herec Daniel Krejčík prožívá nejšťastnější období svého života. S manželem Jiřím Vymětalem je teprve krátce po svatbě, ale už teď plánují budoucnost a otevřeně mluví o dětech. „Chceme být rodiči, jen hledáme tu správnou cestu,“ říká herec, který si je jistý, že s Jiřím tvoří osudový pár.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Mluvili o rodině dřív, než mezi nimi vůbec vznikl vztah. Herec Daniel Krejčík, který si 8. července řekl ANO s ředitelem základní školy Jiřím Vymětalem, má jasno: chce být tátou. V Krejčíkových očích je Vymětal nejúžasnějším a nejpohlednějším klukem na světě. Tvrdí, že si sedí ještě víc než s předchozím „klukem Matějem Stropnickým. Bývalý politik o potomcích sice uvažoval, ale spíše proto, aby „vyhověl Danielovi. Krejčík už si v seriálu Děcko nanečisto vyzkoušel, jaké je bojovat o dítě. S hereckým partnerem na obrazovce usilovali o pěstounství malého chlapce. Nyní podobné téma řeší i v osobním životě.

Daniel Krejčík a Jiří Vymětal
Daniel Krejčík a Jiří Vymětal

Krejčík manžela našel na Instagramu. „To byste se divili, jak to jde zjistit,“ říká

Celebrity

„Poprvé v životě mám vedle sebe partnera, který má tu touhu stejně velkou jako já, což byl jeden z nejhezčích důvodů, proč jsem se do něj zamiloval,“ potvrdil Krejčík v rozhovoru pro iDnes.cz. „Samozřejmě, že mít dítě je v našem případě komplikovaná záležitost, ale ty cesty tady jsou, i když každá má svoje ale. Buď jsou to věci finančního charakteru nebo právní složitosti. Anebo jde o velmi specifický typ rodičovství jako je například adopce. Jsme ale pevně rozhodnuti rodiči být, tak si ty různé možnosti zjišťujeme,“ dodal otevřeně.

„Když jsem to hrál, nikdo mi neřekl, že si z natáčení odnesu i kus vlastního života. Vždy jsem toužil stát se tátou a jsem rád, že s manželem jsme se o dítěti bavili od první chvíle. Teď jsme ve fázi zjišťování, co by pro nás bylo nejlepší, a sbíráme příběhy okolo nás,“ řekl Blesku Krejčík, který našel svou životní lásku. „Jiřík celý život pracuje s dětmi a stejně jako já je miluje, takže na sto procent chceme být rodiči a jsem si jistý, že se to nějakým způsobem stane. Těch způsobů je opravdu hodně a uvidíme, jak se to stane. V mém okolí je strašně moc lidí, kteří chtějí založit rodinu, ať už kamarádi, kamarádky, herečky a nejde jim to. Jsou to tak neuvěřitelné příběhy, co zažívají, že z toho by byly knihy,“ tvrdí Krejčík.

Reklama

Zatím však s manželem fungují na dálku. Jiří vede školu v Olomouci, zatímco Daniel pracuje v Praze. Přesto věří, že společné bydlení je jen otázkou času. „Jednou najdeme místo, kde budeme spolu žít, ale teď jsme pořád na cestách. Třeba teď jsme přijel ze Sobotky, kde žijí moji rodiče,“ řekl Krejčík.

Mohlo by vás zajímat: Evropa vymírá, priorita má být rodina, říká senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) o manželství pro všechny

Spotlight moment: Evropa vymírá, priorita má být rodina, říká senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) o manželství pro všechny | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz, iDNES.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama