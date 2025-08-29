Po letech se to u ní projevilo také jako panické poruchy. S nimi bojovala dobrých deset let, než se rozhodla vyhledat pomoc. „Nejhorší je, že neznáte přesný spouštěč. Ale umíte si představit, co by ten spouštěč mohl být, tak ty věci začnete vynechávat. Já tu paniku dostala na dálnici, tak jsem přestala jezdit po dálnici. A to je strašné. Začnou se kumulovat věci, které si řeknete, že by vám mohly vadit,“ popisovala zpěvačka. Ačkoli se lékům zpočátku bránila, dnes si pochvaluje, že se rozhodla svěřit se lékařům. „Původně jsem se bála, že ta antidepresiva člověka zblbnou, ale dnes už jsou ty léky tak sofistikované, že vám dají něco úměrně k vašemu problému.“