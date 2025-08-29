Ikona počasí
Česká zpěvačka zažila v Německu šikanu. "Přivázali mě ke stromu a kopali do mě"

Zpěvačka DebbiFoto: E.conomia
Zpěvačka DebbiFoto: E.conomia
Daniela Straková

Navzdory vrozené plachosti se zpěvačka Debbi proslavila díky soutěži Česko Slovenská SuperStar v roce 2009. Jako malá zažila na škole v Německu příšernou šikanu – a rodiče si ničeho nevšimli. Teď o tom promluvila v podcastu Face 2 Face.

Na dětství v Německu nemá 32letá Debbi zrovna nejlepší vzpomínky. Místní děti ji totiž vystavily intenzivní šikaně, o které se rodičům bála říct ze strachu, že by se situace ještě mohla zhoršit. „Malé děti dokážou být kruté. Přivázaly mě ke stromu švihadlem a kopaly do mě,“ vzpomínala v podcastu Face 2 Face s Reném Kekelym.

„Přišlo se na to tak, že mi jedna holka vytrhla trs vlasů z hlavy a ono to krvácelo. Jinak jsem měla klasické modřiny, ale byla jsem extrémně nešikovná, tak to naši nepoznali,“ dodává Debbi, která se v deseti letech spolu s rodiči vrátila zpátky do Česka. Tady už byla situace lepší.

„Naštěstí v Čechách jsem narazila na dobrou partu lidí. Měla jsem dobrý kolektiv ve třídě,“ říká. Bolestné vzpomínky v ní ovšem zůstaly. Neměla jsem šikanu ráda, takže když někdo měl takové ambice, tak jsem byla ten ochranářský typ.

Po letech se to u ní projevilo také jako panické poruchy. S nimi bojovala dobrých deset let, než se rozhodla vyhledat pomoc. Nejhorší je, že neznáte přesný spouštěč. Ale umíte si představit, co by ten spouštěč mohl být, tak ty věci začnete vynechávat. Já tu paniku dostala na dálnici, tak jsem přestala jezdit po dálnici. A to je strašné. Začnou se kumulovat věci, které si řeknete, že by vám mohly vadit, popisovala zpěvačka. Ačkoli se lékům zpočátku bránila, dnes si pochvaluje, že se rozhodla svěřit se lékařům. Původně jsem se bála, že ta antidepresiva člověka zblbnou, ale dnes už jsou ty léky tak sofistikované, že vám dají něco úměrně k vašemu problému.

Debbi dochází k psychiatričce a bere léky na vyrovnání hladiny neurotransmiterů a hormonů. U mě to nebyl ani tak problém psychiky, ale že enzymy a hormony v mozku nebyly dobře rozdělené, takže jsem měla vysoký úbytek serotoninu. Od té doby, co beru léky, je to lepší. Samozřejmě přiberete a to je nepříjemný faktor, ale za tu duševní pohodu to stojí, pochvaluje si hudebnice, která momentálně vydává nové album Deep Emotions, jež vzniklo ve spolupráci s Borisem Carloffem.

Zdroje: Face 2 Face, idnes.cz

