"Byla jsem ráda, že jsou tam rámy, jinak bych skončila pobodaná," líčí Koktová soud

Koktová byla předvolána proto, aby vypovídala o společném podnikání, které s Hanychovou mají na placené platformě Hero hero, kde provozují úspěšný podkast Z toho jim měsíčně plynou příjmy v řádu statisíců. Soukup totiž u soudu měl tvrdit, že většina peněz jde do kapsy Hanychové, což ale Koktová vyvrátila, když potvrdila, že se dělí rovným dílem. „Já jsem chtěla řešit Rozárku a zhrzené ego chtělo řešit náš podcast,“ komentovala to Hanychová v dalším díle s žádostí, aby pro ně jejich posluchači hlasovali v anketě. „Pokud bysme fakt vyhrály podcast roku, tak věřím tomu, že mu opravdu rupne cévka,“ neodpustila si rýpnutí do bývalého mediálního magnáta, který se po ztrátě televize Barrandov pokouší rozjet vysílání na internetu.