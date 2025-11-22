Bratr herce Tomáše Töpfera po náročné operaci: Přiznal velký strach a cukání

Teprve deset dní po bypassu se vydali na první procházku lázeňskými Poděbrady a nevynechali ani zastávku na kávu v místní cukrárně. Jitka přiznává, že je z Pavlovy energie nadšená. A radost má i z jeho dalšího velkého životního kroku – po šedesáti letech se rozhodl přestat kouřit. „Zatím jsem to vydržel. Cukání je šílené, ale držím se,“ směje se Pavel, který kouřil dvě krabičky denně už od patnácti let.
Teprve deset dní po bypassu se vydali na první procházku lázeňskými Poděbrady a nevynechali ani zastávku na kávu v místní cukrárně. Jitka přiznává, že je z Pavlovy energie nadšená. A radost má i z jeho dalšího velkého životního kroku – po šedesáti letech se rozhodl přestat kouřit. „Zatím jsem to vydržel. Cukání je šílené, ale držím se,“ směje se Pavel, který kouřil dvě krabičky denně už od patnácti let.