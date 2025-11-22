23. 11. Klement
Bratr herce Tomáše Töpfera po náročné operaci: Přiznal velký strach a cukání

Tomáš Töpfer
Foto: Economia
Tomáš Töpfer
Foto: Economia
Petra Holakovská

Náročnou, téměř pětihodinovou operaci srdeční tepny podstoupil Pavel, bratr herce Tomáše Töpfera. Jeho dlouholetá partnerka, herečka Jitka Sedláčková, si může konečně oddechnout. Pavel se navzdory krátké době po zákroku zotavuje překvapivě dobře a dvojice už znovu společně „obráží“ své oblíbené kavárny.

Teprve deset dní po bypassu se vydali na první procházku lázeňskými Poděbrady a nevynechali ani zastávku na kávu v místní cukrárně. Jitka přiznává, že je z Pavlovy energie nadšená. A radost má i z jeho dalšího velkého životního kroku – po šedesáti letech se rozhodl přestat kouřit. „Zatím jsem to vydržel. Cukání je šílené, ale držím se,“ směje se Pavel, který kouřil dvě krabičky denně už od patnácti let.

Jitka Sedláčková a Pavel Töpfer
Jitka Sedláčková a Pavel Töpfer

Před operací ho přepadaly velké obavy. „Bál jsem se, že až mě otevřou, to moje do poslední chvíle zamilované srdce se může nějak změnit. Že se probudím a budu bezcitný. Naštěstí mě po operaci hned napojili a já se chytl,“ popsal Pavel své pocity. A Jitka? Ta ho nenechala dlouho dojímat. „Hned jsi vyprávěl panu doktorovi vulgární židovský vtip,“ připomněla mu s typickým humorem. Ačkoliv se Pavel rychle zotavuje, lékaři mu doporučili postupné tempo a několik omezení. „Nesmím na Sněžku a skákat po jedné noze na rozhlednu,“ glosoval situaci s nadsázkou. Tato dvojice prostě nezklame ani v těžkých chvílích.

Jitka s Pavlem na zdravotní procházce.
Když děti překazí lásku

V době, kdy se dali Pavel Töpfer s Jitkou Sedláčkovou dali dohromady, byl už nějakou dobu vdovcem a o vztah s energickou herečkou hodně stál. „Pořád mě někam zval. Ale já jsem nechtěla, protože on pořád mrkal na všechny ženský a pořád vyprávěl vtipy. Vyprávěl také, že jsem se mu moc líbila v pořadu u Karla Šípa, a pak jsem ho jednou potkala na trhu a ptala jsem se ho, jak se dělají roštěnky. A on mě pozval k sobě, že mě je naučí," popsala herečka začátek jejich vztahu v pořadu Na kafeečko.

Když jsem k němu přišla, zjistila jsem, že je to někdo úplně jiný než ten mrkací vyprávěč vtipů. Že je hrozně zajímavý, takový Oldřich Nový, že se mi líbí, že je noblesní, že výborně vaří. Že má krásný domeček, moc hezky zařízený, že má rád barvy – taky se mu říká pan Pastelka. Mně tam bylo hrozně dobře a já už jsem neodešla,„ říká Sedláčková s tím, že to byl první impulz a za pár dní následovala první schůzka. „Spala jsem tedy v jiné místnosti. A pak mně přišla asi za čtyři dny SMS – Dobrý den, paní Sedláčková, může Jitka ven? Zasmáli jsme se a šli na první rande,“ vypráví se smíchem.

„Ale my jsme se fakt znali, protože já jsem s jeho bratrem Tomášem Töpferem hrála v Činoheráku v Ústí nad Labem, takže jsem jen zapadla mezi lidi, které jsem znala, a oni mě moc hezky přijali," popisuje herečka a dodává, že jejich vztah je rozhodně jiný, než kdyby se potkali mladí. „Ona už je to taková trochu jiná láska v tomhle věku. Bez nároků. Milujeme se, nemusíme si to říkat, ale nepřichází v úvahu, abychom si ráno nedali pusu nebo se na ulici nedrželi za ruku. Moc rádi spolu trávíme čas, protože to je to nejvíc, co jeden druhému můžeme dát,“ říká. Dlouhou dobu to vypadalo, že se schyluje ke svatbě, ta však nakonec nebude. A to z docela překvapivých důvodů.

Do jejich cesty k oltáři se rázně postavily restauratérovy děti. „Rozhodli jsme se, že dožijeme bez svatby, protože jeho děti, asi i z úcty k mamince z toho nemají radost. A to já bych nechtěla. To by mně za to nestálo. Buď by z toho měly radost a přály nám to, ale když je to bez radosti, tak to by nepřineslo radost ani mně,“ dodala smířeně herečka.

Zdroj: Na kafeečkoInstagram Jitky Sedláčkové

