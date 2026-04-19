Barbora své těhotenství od začátku nijak výrazně nevystavovala na sociálních sítích a bylo znát, že si tuto kapitolu chrání hlavně pro sebe a své nejbližší. O narození miminka se ale nakonec s fanoušky podělila. „… a potom… neděle to byla… se po té duze sklouznul František až k nám,“ napsala ke snímkům, na nichž zároveň prozradila i jméno chlapečka.
Bára Poláková přivedla na svět syna. Chlapeček dostal krásné jméno
Zpěvačka Barbora Poláková má důvod k velké radosti. Na svět přivedla syna, kterého má se svým partnerem Štěpánem Urbanem, hudebníkem a finalistou SuperStar z roku 2015. Pro oba jde o výjimečné životní období, které si zjevně chtěli co nejvíc uchovat v soukromí.
Pod příspěvkem se okamžitě objevily desítky gratulací a milých vzkazů. Přestože na fotografiích nejsou rodičům vidět tváře, z celé série je patrné, jak silné a šťastné chvíle právě prožívají. „Velká gratulace vám,“ vzkázala například herečka Jana Plodková.
Pro Barboru Polákovou je malý František už třetím dítětem. Doma na něj čekají také dvě starší sestry, Ronja a Rika, které zpěvačka vychovává z předchozího vztahu s Pavlem Liškou. Rodina se tak znovu rozrostla a pro zpěvačku začíná další důležitá životní etapa.